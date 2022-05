Philippe DUFLOT

J’ai une expérience de plus de 30 ans de direction générale et internationale dans des produits de la mode, de la maison et de la distribution wholesales et retail à enseigne et sélective dans différents groupes ou sociétés en retournement ou en développement.



Face à une problématique, tout en gardant le sens de l'urgence et de l'essentiel, je l’analyse en détail. Anticipant les difficultés, je recherche et imagine des organisations et des processus simples, efficaces qui produisent rapidement des résultats et donnent du sens à l’ensemble. Je les concrétise et les mets en place négociant les modalités en les expliquant aux parties prenantes. Homme d'action et de conviction, je m’engage alors avec mes équipes dont je libère et contrôle les énergies et avec lesquelles je partage les résultats.



Mes compétences :

Gestion de compte

Management

Positionnement stratégique

Vente

Wholesale

Audit