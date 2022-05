Philippe DUFLOT

Membre du CODIR et force de propositions et moteur de l'amélioration des perrformances industrielles.

J'ai acquis mon expérience chez des équipementiers automobiles de premiers rang ou société aéronautique partenaire des grands donneurs d'ordres.



Mes compétences clés :

- Maîtrise des outils et méthodes de l'amélioration de la performance industrielle :

Mise en ligne et équilibrage de charges (TOC), outil du lean : VSM , 5s , Auto-maintenance, SMED, kaizen, Kanban, outils de résolution des problèmes, démarche DMAIC 6 sigma