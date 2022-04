Florence LAGIER

CHEF DE PROJETS EXPÉRIMENTÉ dans différents secteurs d'activités (Pétrole, Télécommunications)

– 21 ans d’expérience – dans différents secteurs d’activités (Pétrole, Télécommunications)



Solide expérience dans la capacité à mener à bien des projets internationaux, dans les délais, avec le niveau de qualité exigé et en maîtrisant les coûts.



- Gestion opérationnelle et financière de projets - 4M € (2012) et 5.5M € (2014)

- Leader d’équipes projets (fournisseurs, sous-traitants, ressources internes à l’entreprise)

- Choix, Gestion et Maîtrise de la Sous-traitance

- Responsable d’atteindre les objectifs en terme de Coûts, Délais, Qualité et Satisfaction Clients



- Pratique quotidienne de l’Anglais – Relations internes à l’international

- Utilisation de Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint



Mon parcours professionnel me permet aujourd'hui d'avoir une solide expérience dans ce métier, et une bonne maîtrise des compétences utiles à ces responsabilités telles que le relationnel client, le management, la prise de décisions, la communication, le travail en équipe, la gestion financière, la gestion de la sous-traitance.

Je souhaite utiliser celles-ci pour de nouveaux projets.

Mes compétences en maîtrise de la qualité sont un atout dans ce métier.







Mes compétences :

Assurance qualité

Gestion financière et prévisionnelle

Réingénierie des processus

Assurance qualité fournisseur

Formation Collaborateurs

Management d'équipe

Communication

Gestion de projets

flexible