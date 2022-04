Florence LAGIER

Infirmière DE depuis 14ans, d'abord en réanimation puis infirmière libérale jusqu'en 2009. Je pratique l'hypnose Ericksonienne et l'hypnose humaniste ainsi que la pnl.

je travaille en libéral en tant que coach et thérapeute.



Je suis membre du réseau COHESION INTERNATIONAL dont je suis la responsable Océan Indien.



J'assure auprès des entreprises des missions de conseil, coaching et de formation. Notre démarche s'inscrit dans un processus complet, du diagnostic aux interventions avec un accompagnement pour chacune de nos missions.



Auprès des particuliers j'interviens sur les thèmes du développement personnel,techniques de communication,gestion de conflits,gestion du stress, de la préparation aux concours...



Mes compétences :

Coaching

Développement personnel

Dien Chan

Formations management

Hypnose

Management

PNL

Relation d'aide

RPS