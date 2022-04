Florence LANCRENON

25 ans d'expérience dans le domaine du financement et dans la gestion de la relation commerciale avec les entreprises et les particuliers.

Au cours de mon parcours professionnel, j'ai acquis un réel savoir-faire dans la découverte du besoin du client dans le but de lui apporter toute satisfaction en lui offrant les propositions les mieux adaptées à ses attentes.

Je recherche aujourd'hui un poste où je peux apporter mon sens de l'écoute, mon esprit de synthèse et d'analyse ainsi que mes compétences techniques (dans le montage de dossier de financement) et commerciales (négociations , animation, fidélisation, developpement de portefeuille client) .



Mes compétences :

Crédit immobilier

Adaptabilité

Analyse financière

Aisance relationelle

Développement commercial

Rigueur

Analyse des besoins

Recherche de financement

Gestion de la relation client

Collecte Action Logement

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Office 2007

Microsoft Office

Microsoft Internet Explorer

Microsoft Excel