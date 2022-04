Florence LANNES CONTRE

Je mets à votre disposition mon expertise de DRH, complétée par une expérience du conseil et de la formation, pour vous accompagner dans les repositionnements professionnels, le développement des potentiels et la gestion des Ressources Humaines.

Mes principales missions :

- Accompagner les personnes en mobilité professionnelle confrontées à un marché exigeant (PSE, outplacement).

- Mener des missions de recrutement.

- Développer les compétences, favoriser la mobilité et l'employabilité.

- Former et conseiller les dirigeants de TPE, les managers, les étudiants en RH sur les problématiques de GRH.

- Accompagner les jeunes dans leur choix d'un parcours de formation et leur 1er emploi.



Mes compétences :

Outplacement / Recrutement

Ingénierie de la formation

Accompagnement du changement

GPEC

Reclassement

Gestion des Ressources Humaines

Accompagnement des mobilités professionnelles