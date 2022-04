Florence LE BOULAIRE

Forte d’une expérience de 24 ans dans le secteur de la formation, j’ai assuré pendant 18 ans la direction de l’Académy Jacques Bedfert Rennes. Dans le cadre de cet emploi, j’avais pour missions la mise en œuvre et le suivi des formations sur l’ensemble des dispositifs : élaboration de plans de formation, DIF, contrats de professionnalisation et formations initiales. J’avais en charge le recrutement des nouveaux formateurs ainsi que celui des stagiaires et élèves. J’assurais le suivi pédagogique, administratif et financier de toutes les formations et services de l’entreprise. Dans le cadre de son développement, j’organisais les forums et salons ainsi que les relations avec les partenaires institutionnels.



Dans le cadre d’un Bilan de compétences, j’ai choisi de compléter mon expérience en suivant la formation de « Responsable de Dispositifs de Formation », titre de niveau II auprès du CAFOC de Nantes. J’ai obtenu ma certification en Juillet dernier. Cette dernière m’a permis de « monter » en compétences tant sur les aspects pédagogiques que socio-économiques de la formation pour adultes.



On me reconnaît de bonnes qualités relationnelles. Autonome, organisée et rigoureuse, je serais heureuse de faire partie de vos futurs collaborateurs. Dotée d'une forte volonté de m’adapter à un nouvel environnement, je suis prête immédiatement à relever de nouveaux défis au profit d'une nouvelle entreprise.





Mes compétences :

Ingénierie de formation

Ingénierie pédagogique

Organisation et stratégie

Motiver et animer son équipe

Animation d'équipe