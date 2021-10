Florence RAMS BOLTAINA

Coaching individuel - Accompagnement



de projets personnels et professionnels



CONFIANCE - MENTAL - SPORT - ETUDES - ENTREPRISE



En entreprise:



Coaching de potentiel - Accompagnement de dirigeants

Orientation et reconversion - Développement de carrière

Préparation et accompagnement psychologique

Développement personnel et coaching de vie

Optimisation de la performance individuelle

Choix d’évolution et transitions de vie

Préparation à la prise de décision

Leadership - Confiance en soi

Préparation d’entretiens

Préparation mentale

Coaching privé

Mieux appréhender vos prise de paroles en public



En clientèle:



Test de personnalité

Sortir d’une situation de crise ou dépasser des difficultés ponctuelles

Gérer le stress et équilibrer vie professionnelle/vie privée

Dépasser des problèmes professionnels (chômage, harcèlement,

nouvelles responsabilités…)

Mieux gérer son temps et sortir de la procrastination

Améliorer ses relations et ses aptitudes à communiquer

Vaincre le trac et la timidité

Améliorer l'estime de soi, la confiance en soi et l'affirmation de soi

Préparer un changement de vie ou de profession

Définir et atteindre ses objectifs

Bien vivre les transitions de vie (deuil, divorce, licenciement…)

Mieux gérer sa vie de famille (couple, enfants…)



Mes compétences :

Sage Accounting Software

Polyvalence

Adaptabilité

Réactivité

Esprit d'équipe

RH

Gestion des ressources humaines

Bien être

Gestion du temps

Programmation Neuro Linguistique

Gestion du stress

Développement personnel