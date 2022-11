Florian BANCHET

Diplômé de l'Institut International de l'Image et du Son (3IS) avec une spécialisation en tant que monteur / truquiste. J'ai à mon actif plusieurs années d'expériences cumulées dans tous les domaines de l'audiovisuel, ce qui me permet d'être polyvalent.

Je suis disponible pour tous types de projets en post-production, que ce soit en documentaire, fiction, institutionnel, clip, pub ou encore télévision.



Titulaire du permis B et véhiculé, des bases solides d'anglais.



Mes compétences :

Montage vidéo

Trucages vidéo

Etalonnage vidéo

Monteur

Post production

Montage

Adobe Premiere