Francine PIJACZYNSKI

Excellent relationnel, négociatrice, dynamique, orientée service client, je souhaite aujourd'hui m'ouvrir à d'autres domaines d'activité et mettre à disposition mes qualités et compétences acquises pour prendre en charge un nouveau challenge.

23 ans d'expérience au sein d'une grande entreprise Agroalimentaire dans le domaine de la relation commerciale en France et à l'Export (Anglais et Espagnol courants) dont 11 années au sein d'une administration des ventes et 12 années au sein du Service Commercial.

En charge de comptes clients majeurs dans le secteur de l'Industrie et de la Restauration hors domicile (Fritolay's - Fleury Michon - Gallina Blanca - Pro à Pro groupe Colruyt - Pomona...).

Prise en charge de différents types d'activités favorisant ainsi le développement d'une grande capacité d'adaptation et l'acquisition de compétences telles que :

Fidélisation, développement et gestion des portefeuilles clients

Élaboration et suivi des budgets annuels et des prévisions de vente mensuelles

Participation aux réunions commerciales (stratégie, reporting, analyse d'activité....)

Participation aux salons nationaux et internationaux.

Management transversal.

Types de postes recherchés : Responsable Commerciale / Responsable Service Client



Mes compétences :

orientation service client

pilotage transversal

Grands sens de la relation commerciale

service client

dynamique

ventes

b to b

innovation

négociation commerciale

export