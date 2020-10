Une longue expérience dans le monde de l'ingénierie (chimie, pétrochimie, eau et environnement, nucléaire) me permet de proposer aujourd'hui mes compétences dans le domaine de l'ingénierie, tuyauterie et installation générale.



Mes compétences :

Ingénierie

Bureau d'études

Cao

Coordination

Engineering

Tuyauterie

Piping

Chimie

Nucléaire

Pétrochimie

Energie

Installation générale