Francis GARDOT

Homme de terrain et de gestion . Je suis travailleur et méticuleux.

J'aime anticiper et m'adapter à l'imprévu tout en contrôle et maîtrise.

Mon implication est total à mes fonctions c'est pourquoi j'aspire au plus haute responsabilité dans mon domaine de l'hôtellerie restauration et centre de loisirs.

Ma carrière et mes compétences sont reconnues.

Je souhaite m'épanouir pleinement dans mon poste .



Mes compétences :

Gestion budgétaire

Suivi commercial et administratif

Gestion des stocks

Management

Facturation

Gestion de projet

Suivi fournisseurs