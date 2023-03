Francis GAULT

Professionnel de la restauration de plus de 25 ans .

CAP de cuisine obtenu à l'école de Paris des Métiers de la Table en 1987



J'occupais le poste de Chef de cuisine avant de rentrer dans le groupe Pomona ce qui m'a permis de bénéficier de toutes leurs formations enrichissantes et de progresser.



Maintenant, je propose et vend des Fruits et Légumes ainsi que des produits de la mer, dans tous types de restaurations.

Je suis quelqu'un d'ambitieux , de réactif et doté d’un grand sens de l’investissement.

Ma priorité : La Satisfaction de mes clients et le développement de mon CA .

J'ai besoin d'évoluer et de continuer à m'enrichir.



Mes compétences :

Cuisine traditionnelle