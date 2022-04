Francis GBAGUIDI

Actuellement Consultant sur SAP (Time particulièrement), j'ai auparavant travaillé dans une organisation internation (ICRISAT -International Crops Research Center for the Semi-Arid tropics) en tant que responsable de la Division Communication et Information, puis, comme Responsable RH. Ce centre est basé au Niger.



Puis, je suis revenu en France, et commencé chez Siemens Business Services (SBS) en tant que consultant SAP RH, puis chez ADP-GSI plus précisément AG-Consulting. Enfin, j'ai travaillé chez Northgate Arinso France de 2003 en 2009, d'ou je suis à nouveau parti pour une opportunité chez ADP-GSi GlobalView où je suis actuellement, toujours en tant que Consultant Time sur SAP.