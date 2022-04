Francis GENTNER

Après mes études (IEECS et Droit), j'ai débuté par l'excellente école professionnelle qu'est la grande distribution, puis ai appris à connaitre les rouages de la banque.



Au sein de Wittenborg, j'ai acquis les fondamentaux du poste de DAF, en milieu international (groupe danois), ainsi que des rudiments de connaissances informatiques, étant le correspondant local du DSI danois (mise en oeuvre de réseau et d'ERP - Navision). J'y ai aussi développé le sens des relations commerciales (salons, visites de clients, promotion de solutions de financement).



Au sein du GHCA, j'ai enrichi mes expériences par la participation à des projets tels que:

- construction immobilière

- certification,

- migration d'ERP comptable (2 fois)

- chef de projet dans le cadre de la réforme de la facturation dans les établissements de santé, le GHCA étant l'un des 55 sites pilote nationaux.

De décembre 2012 à novembre 2013, j'ai rejoint le GHSV, pour y participer à plusieurs projets, en tant que DAF "de transition".

Actuellement, étudie toute proposition de mission ou d'emploi salarié, sur Colmar et environs,



Mes compétences :

Comptabilité

Fiscalité

Informatique de gestion

Polyvalent

Gestion

Finance