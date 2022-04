Francis LAMPERTI



Un livre : "LA VIE EN ENTREPRISES OU LA FACE CACHÉE D'UN CV" paru aux éditions " LA SOCIÉTÉ DES ÉCRIVAINS".



Un professionnel, acteur réel de l’Excellence Industrielle, s’implique dans votre entreprise





Fort d’un parcours professionnel dans des entreprises majeures, telles ELECTROLUX-DIMAS, DIAMANT BOART, HEIDELBERG, CGR-THOMSON,

Francis LAMPERTI,

De formation Ingénieur INSA LYON,

Met sa compétence dans la Conduite Opérationnelle du Changement au profit des entreprises.

Quinze années en tant qu’acteur quotidien de l’AMELIORATION CONTINUE, dont l’obtention d’une certification internationale en EXCELLENCE INDUSTRIELLE, lui permettent d’apporter un développement de compétences réaliste et opérationnel.

Prendre en compte la sensibilité de la culture de l’entreprise et privilégier l’écoute positive visant à l’obtention de résultats significatifs et durables font partie intégrante de mon approche.





Conduite du changement

Pilotage de projet

Développement de vision d’entreprise

Gestion de production

Instauration de Plan Industriel et Commercial

Tension des flux

Formalisation de communication interne

Pérennisation du savoir-faire



Mes compétences :

Conseil

excellence industrielle

Ingenieur conseil

Production