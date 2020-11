Francis LAURANS

Retraite meritée

2013 Formateur plateforme PSA Aulnay

2012 mission PSA Russie

Depuis 9 2008 formateur itinerant productique ,maintenance

de Mars à juillet 2008 Responsable produit AFPI Marne

2006 7/ 2007 (contrat CDD) Chargé de mission AFPA de Bourg en Bresse 01.

-Chef de projet départemental(AIN) pour le programme 50 000 jeunes.

-Ingénierie et mise en place de la logistique

Animation dune équipe de 6 formateurs (insertion) et 3 formateurs (du Qualifiant) accueil de 240 jeunes CIVIS.

-Mise en place des tableaux de suivi :Gestion Organisation-Public-Tenu des objectifs.

-Organisation, animation et rédaction des comptes rendus des Comités de pilotage Départemental sous la Présidence du Directeur Départemental du Travail et de la Formation Professionnelle.



2004 2005 (contrat CDD) Formateur du qualifiant.

AFPA de Rilleux (69)

-Formateur de Technicien Maintenance Industrielle (niveau IV).

AFPA de Bourg en Bresse (01)

-Formateur dAgent de Maintenance Industrielle (niveau V).

-Création et achat doutils pédagogiques, suivi des stagiaires en Entreprise.



2001 2003 Responsable de formation

Sté APIFORM Villeurbanne (69)

-Organisation pédagogique et gestion de production du centre.

-Développement de la clientèle, prospection ,conseil, visite.

-Rédaction des propositions-mise en œuvre-bilan pédagogique et financier.

-Recrutement des vacataires.

-Réponse aux appels doffres des institutions et du secteur privé.

-Intervenant à lIUT Lyon II Département OGP logistique et AFPI Rhône Alpes.

-Ingénierie et conception de cours individualisés.



1991 2000 Gérant de société

LEAR AUTOMATISMES Lozanne (69)

70% Industrie

-Gestion de lEntreprise.

-Prestation détude, de maintenance et amélioration de la production.

-Négociations commerciales et développement de la clientèle.

-Suivi de linstallation dun atelier dusinage et dassemblage du secteur automobile (600 machines réunies en 12 lignes de fabrication).

30% Formation

-Conseil pour des projets de centre de formation.

-Formateur en automatismes, productique et maintenance auprès des entreprises.

-Formateur(vacataire) AFPI RHODANIENNE,CAST INSA,LYON II,AFPIA,

- Rapporteur pour AIP RAO INSA de LYON (module automatisme et réseaux) auprès de la commission des titres dingénieurs ITII de la Métallurgie.



1978 1990 Chargé daffaire.

Sté France PRODUCTIQUE Chaponnais (69)

-Prestation détude automatismes, de maintenance et amélioration de la production.

-Déplacement professionnel en Italie, Allemagne, Roumanie.

-Négociation commerciale--Suivi et bilan daffaires.

Sté X AUTOMATION LYON Fontaines sur Saône (69)

-Négociation commerciale, suivi et bilan daffaires.

-Prestation détude automatismes , de maintenance et amélioration de la production.



1972 1977 Technicien méthode (AT2) Sté CLIMAX France BLOIS (41)

-Etude de circuit en logique électro-pneumatique et fluidique.

-Conseil technique pour la clientèle de Rhône Alpes.



Mes compétences :

Développement

Industrie

Formation