Francis LORGERON

Repreneur d'un centre auto en franchise sous l'enseigne Maxauto devenant Norauto franchise.



27 ans d'industrie dont 15 ans à des postes de Direction (Exploitation, usine, industrielle, et générale)dans des secteurs de l'industrie lourde à process continu, de la transformation/fabrication en grandes séries, de l'imprimerie d'édition, et de la conception/fabrication de biens d'équipements industriels en petites séries.

Entreprises types: groupes français, anglo-saxon, et PMI.

Principaux domaines de compétences: réorganisation, rationnalisation, redressement/retournement, cession, pilotage de projets transversaux, gestion d'activité BtoB ou BtoC en mode projet, optimisation des performances (Lean Manufacturing, 6 sigma, etc..), gestion de centre de profit et des relations sociales, conduite du changement.



Mes compétences :

6 SIGMA

Conduite du changement

Développement d'activité

Direction générale

Direction Industrielle

Gestion de projets

Lean

Manufaturing

Réorganisation

Retournement

WCM