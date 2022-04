Créée en 2000 par Francis Magnanou, Universal Events est une agence spécialisée dans le conseil, la création et l’organisation d’événements, les relations publiques, les relations presse, et la production TV axés principalement autour du sport.

Depuis 1987, son créateur a acquis une expertise incontestable, en collaborant directement, comme animateur et/ou producteur aux succès de plus de 300 événements majeurs, comme le Dakar, les GP Motos et F1, le Supercross de Paris Bercy, la Coupe du Monde Rugby………………………………

mais aussi conventions ou événements professionnels de hauts rangs !

Ce parcours exceptionnel a permis d’identifier et sélectionner les prestataires techniques le plus performants de leurs secteurs, audiovisuel, effets spéciaux, gestionnaires de lieux, imprimeurs, graphistes, logisticiens,…. Constituant une puissance de création et de réalisation unique, a même d’optimiser chaque aspect d’une opération !

Les références prestigieuses sont là pour attester des performances dans le conseil pour la promotion, ou la mise en place opérationnelle de stratégies novatrices !