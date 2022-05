Solenne VILLEGER

De nature enthousiaste et entreprenante, j’ai eu différentes expériences professionnelles en tant que commerciale. Par la suite, j’ai poursuivi ma formation en commerce, marketing et communication afin d’évoluer vers des postes à responsabilité. J’ai eu plusieurs fois la responsabilité de manager des équipes, de les former et de les motiver. Lors des divers événements auxquels j’ai contribué, j’ai pu organiser les plannings, établir les comptes rendu des missions et les reporting des actions mises en place auprès du client.



Ce qui me plait c’est l’aventure que représente le développement de nouveaux projets. J’aime aussi me dépasser en équipe, mener une mission à bien. J’ai le gout du challenge et des autres.



Mes compétences :

Management

Gestion de projet

Branding

Evénementiel

Événementiel sportif

Relations Presse

Evènementiel et Relations Publiques

Stratégie

Organisation du travail

Analyse financière

Suivre et analyser les activités commerciales

Développement commercial