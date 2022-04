Francis MANTICELLO

Je souhaite perdurer dans mon activité de supervision auprés d'équipes multiculturelles dans un contexte d'échange et de monitorat .

Le challenge de nouveauté et l'investissement personnel que je déploie dans un projet sont essentiels pour moi .

Je vous propose donc de mettre a votre service mes compétences techniques et mes qualités personnelles.Je reste a votre disposition pour tout contact éventuel .

cordialement