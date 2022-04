Francis MIZIO

Indépendant multicartes écritures, formation et web, j'ai mené et mène toujours différentes activités simultanément ; (salarié, pigiste, sous statut d'autoentrepreneur, ou en droits d'auteur).



Mes compétences :

Webmaster

Ecriture de romans et de scénarios

Écritures de spectacles

Atelier d'écriture

Formation

Formation professionnelle

Formation continue

Formation de formateurs

Web 2.0

Web design

Interviews

Journalisme et presse

Journaliste web

Maquettiste pao