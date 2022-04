Francis PETTE

Mon cursus varié m’a permis d’avoir une vision à la fois stratégique et opérationnelle des marchés. En travaillant comme pierre angulaire entre les différents services support et terrain, j’ai appris à diagnostiquer et analyser les marchés ainsi que les attentes de chacun des acteurs.

Polyvalent, je m'adapte aux différentes problématiques à la fois stratégiques et opérationnelles. Force de proposition pour le développement et l'organisation je suis toujours en recherche de nouveaux challenges professionnels.



Mes compétences :

Chef de projet

Chef de projet marketing

Gestion produit

Informatique

Lancement produit

Marketing

spiritueux