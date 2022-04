Francis PEYRONNET

Expert dans le Design, la mise en place et l'amélioration de processus Supply chain, Production et Qualité basés sur une expertise industrielle internationale réussie chez des équipementiers automobile aux USA, en France et en Allemagne (Renix, Bendix,Siemens VDO 25 ans) et dans l'aéronautique ( AIRBUS, EADS 5 ans).

Conseil spécifique sur l'optimisation des voyages d'affaires basée sur une experience internationale réussie chez Siemens VDO ( 20% de baisse du budget voyage, impact direct sur le résultat société)







Mes compétences :

Management d'équipe

Management de projet

Expertise internationale

Supply chain management