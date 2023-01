Jerome JOLY

Ingénieur INSA CPIM-APICS

J’ai 30 ans d’expérience en automobile, aéronautique & ferroviaire, en PME & grands groupes

en position de Directeur de production & Supply Chain, et aussi Chef de projet de transformation



J’assure des missions de direction opérationnelle, de transition, de conseils & formation, en planification, approvisionnement, fabrication & contrôle d’exécution, pour améliorer la performance industrielle, avec MRP2, et LEAN.



J’aide les entreprises à identifier les causes de dysfonctionnements, à mettre en œuvre les plans d’actions, à décider des capacités, à sécuriser les approvisionnements, pour rattraper les retards, obtenir rapidement des résultats, et assurer la satisfaction des clients



Je suis reconnu pour ma pédagogie, ma capacité à former, à améliorer les processus pour développer les compétences, l’autonomie, la motivation, et assurer la pérennité des actions après mon départ



J'apporte des bénéfices tels que :

Rattrapage des retards = moins de 3 jours

Taux de service client > 95%

Réduction du BFR de 30% à 50%

Amélioration de la productivité de 20%

Augmentation des capacités de 20% à 30%

Restauration des ERP : justesse des données 98% et respect des plannings 95%



Mes compétences :

Lean

CONSEIL

MRP2

SUPPLY CHAIN

Management

Gestion de la performance

Service client

Conduite du changement

Qualité

Animation de formations

Développement des compétences