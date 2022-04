Francis PUIG

Passionné de performance,

mon savoir-faire s'appuie sur plus de 20 ans de management industriel.



Mes méthodes sont issues d'un parcours exigeant dans les secteurs agro-alimentaire et pharmaceutique, après des formations Centrale Nantes et ESSEC.



Des responsabilités croissantes m'ont été confiées concernant les Opérations industrielles, la Supply Chain, la Qualité, la conduite de Projets, en environnement local ou international.



Expertises : direction de production, management d'équipes, méthodes lean, supply chain management, qualité, amélioration continue, pilotage de projets, coaching, gestion des risques, négociations sociales, conduite du changement.



Objectif professionnel: servir la performance de l'entreprise et de ses acteurs, au coeur leurs enjeux techniques, économiques et humains.



Entreprises précédentes: Free up, GlaxoSmithKline, Yoplait, Royal Canin, Moët et Chandon.



Mes compétences :

Audit

Supply chain

Pilotage de projets

Conduite du changement

Management d'équipes

Gestion des risques

Négociations sociales