Bonjour,



vous cherchez votre Chef de Projets ERP. Il parait important de développer cet échange sur les besoins d'évolution de votre Système d'Information et sur l’opportunité de ma participation.



Je suis expérimenté par le déploiement, l’exploitation et la maintenance des Systèmes d'Information ERP, Movex (7 ans) et Sap (4 ans), à organiser et à réaliser les projets en multiples, démarrages, migrations, fusions et séparations d’activités.



Intervenu en consultant, interne aux Directions Informatiques, ou en Société de Service Intégratrices, sur le périmètre des usines de production, j’ai vite pris en charge les projets de déploiement des nouveaux sites, de logistique, de distribution, de commercial ou de Sav.



Je travaille aussi bien à la construction et au pilotage des projets, qu'à leur réalisation dans les diverses phases d'implémentation, migration ou de support.



Mes expériences antérieures, en structures internationales comme en PMI-PME, dans de nombreux secteurs d'activités, au contact des opérateurs de terrain comme des directions opérationnelles ou générales, me permettent de comprendre facilement vos activités et m'adapter rapidement à votre contexte.



Disponible rapidement, je me tiens à votre disposition pour évaluer plus finement la mise à contribution de mes compétences à la réussite de vos projets, en rapport aux besoins à satisfaire et aux objectifs à tenir pour votre société.



Cordialement et à très bientôt,



Francis ROMAIN



Mes compétences :

Achat

As400

Commercial

Consultant Fonctionnel

ERP

ERP MOVEX

Formation

Logistique

Microsoft SQL

MOVEX

Planification

Production

Query

SAP

SAP MM

SAV

Schéma directeur

SCM