Francis Rouhier, Dirigeant du Cabinet KEYTAL International, société spécialisée dans la recherche de Dirigeants, Managers et Experts en France et à l'International.



Un parcours professionnel dans l'univers du Conseil, d'abord en Stratégie et Management, puis en Recrutement de Cadres et Dirigeants. Toujours en environnement international, après une formation initiale suivie en partie aux USA.



Mes compétences :

Recrutement