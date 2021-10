Francis RUF

Secteur : Arts et Culture - Cinéma - commercial

Je suis un manager polyvalent à orientation commerciale, ancré dans l'opérationnel auprès de nos clients, le terrain avec les équipes, le management transversal avec les directions d'établissements. Je suis apte à conduire une stratégie commerciale et marketing, à respecter des budgets d'investissements et de coûts, habitué à animer des équipes commerciales.



C'est un poste à forte polyvalence (animation de la politique managériale, gestion, logistique, développement commercial et image de l'entreprise).

Le management des managers est une part importante de la fonction (14 établissements en province)



J'anime une équipe de directeurs d’établissements en régions.



Mes compétences :

Management opérationnel

Architecture

Direction de centre de profits

Animation de formations

Pilotage commercial

responsable régional