Le 1 janvier 2015 LPI sera agréé par le ministère de la santé !! c'était l'info du jour...7 /11/2014

LPI grandit et nous venons de doter notre entreprise des moyens lui permettant d'atteindre ses objectifs .Le 1 octobre 2014 le capital de LPI a été porté à 180000 euros ( avant 25000) .

Une nouvelle et grande étape de franchie .

Pour permettre notre déploiement national ,nous avons professionnalisé notre démarche commerciale .L'extension territoriale se poursuit à notre rythme et notre gamme de prestations de prélèvements de plus en plus complète " eaux ", " aliments", " l'air intérieur"," terres agricoles" .

Notre progiciel OPOSUM pour "Outil de Planification et Organisation de Services d'Unités Mobiles" à bénéficier de nombreux développements complémentaires , nos techniciens préleveurs en sont ravis , ""il nous a changé notre vie"" !!! Nos clients sont très satisfaits et profitent pleinement de nos innovations (LPI aime partager avec ses clients ) .

Industriels , Collectivités , Laboratoires , BE ,acheteurs venez rejoindre notre réseau de clients , la dynamique LPI , l'état d'esprit LPI , va vous ravir .

Francis STADELMANN fondateur de LPI Les Préleveurs Indépendants 29 octobre 2014





