Francisco ROJO

Depuis les années quatre-vingt, ma formation est allée ver l’ouvrage civil et concrètement destiné á la restauration des Bâtiment singulier et ancien avec des monuments de la ville de Madrid. Dédications plaine pendant 20 ans pour la Mairie de Madrid et aussi pour la Comunidad de Madrid.

En plain période de transformation de la ville de Madrid pendant ces années, j’ai participé avec plusieurs entreprises sur des projets très singuliers comme la rénovation des grilles, portes, passage et murs du PARQUE DEL BUEN RETIRO, FUENTE DEL BERRO, CASA DE CAMPO, musée LAZARO GALDIANO, musée TYSSEN, viveros de PUERTA DEL HIERRO et viveros de ESTUFAS PUERTA DEL ANGEL. Construction des parcs, zone vert et surtout spécialement dans la restauration des structures en fer.

A partir aussi des années quatre-vingt-dix, j’ai commencé á travailler ver la spécialisation des constructions lier aux sports particulièrement au football. En travaillent pour la Liga de Futbol Profesional ( LFP), J’ai parcouru presque la plusieurs des stades de premier, deuxième y troisième division de l’Espagne, en fessant des performances pour des normes FIFA. Construction des Régies pour gérer la sécurité des states et du parfait déroulement des matchs comme des activités sportif et préparation des LIGA, COMPETITIONS INTERNATIONAL etc..

Actuellement je rends mes services á AUDITEL entreprise spécialiste au sports et une des entreprise qui a participé á la construction de plus de 120 stades au monde. Avec la qu’elle j’ai passé 6 mois et demi du 2014 pour la performance du stade de RABAT (MAROC) pour la Coupe des trône ( ça Majesté MOHAMED VI ), MUNDIALITO DES CLUBS et COUPE D’AFRIQUE ( CAF). Aussi j’ai parvenu á Guinée-équatorial pour la performance et réalisation au temps limité dans les stades de EBEBIYIN et MONGOMO (Illumination et éclairage, tourniquet d’accès, surveillance, contrôle d’incendie, sonorisation professionnel et sonorisation d’évacuation ) pour le déroulement de la COUPE D’AFRIQUE.

J'ai travailler comme responsable technique projet sur le site AIRBUS de Toulouse sur le quel AUDITEL a réalisé les projets de CVC des installations des bâtiments bureaux M01 et M03 et laboratoire M86. En ce moment je me trouve en Espagne Madrid sur les Projets de Sport en KENIA et de la Coupe D'Afrique au Cameroun, Egypte pour la C.A.N.