Franck AMRANE

Actuellement Directeur Commercial au sein de Randstad Inhouse Services, filiale du 2ème groupe mondial de Conseil en Ressources Humaines, je suis en charge du management et du développement commercial de la Région Nord Est. Rattaché au Directeur Général, je suis membre du CODIR.

J’œuvre à l’amélioration de la productivité de grands sites industriels et logistiques, en proposant la solution innovante et unique « Inhouse » d’agences de travail temporaire hébergées chez le client (agences mono client).

Ce concept d’agence hébergée offre des solutions sur-mesure, des réponses adaptées aux problématiques RH et aux besoins spécifiques de chacun de nos clients pour améliorer sa compétitivité.

Je suis responsable du développement commerciale, du pilotage et du management des équipes opérationnelles.