Franck ANICIC

Professionnel dans tous les systèmes de sûreté depuis maintenant plus de 20 ans, j'ai occupé

successivement les fonctions de technicien, Responsable puis de Directeur du Service technique.

Le poste de directeur technique que j'occupe actuellement, m'a permis de découvrir la dimension managériale et stratégique d'un poste d'encadrement.

Coordinateur, je possède une solide connaissance de l'animation de service et du management direct et

indirect. En tant que gestionnaire de la performance sur ces portefeuilles, j'ai pour missions de planifier, gérer, les chantiers et de définir les actions nécessaires à leur réalisation, puis d'effectuer le suivi régulier de leur mise en application tout en respectant les normes en vigueur.