Franck BECOT

L'immobilier. Oui après mon parcours décris ci-dessous, je souhaite apporter mes compétences, dans cet univers si souvent décrié.

Je vous propose un large choix de programmes immobiliers. Vous conseiller sur les différentes lois fiscales en vigueur.

Mon rôle, être votre conseil :

- en vous proposant un large choix (partout en France), très bonne maitrise de l'ouest de la France

- sur les programmes neufs,

- à prix promoteurs,

- sur toutes les lois fiscales (Malraux, Duflot, LMNP, Censi Bouvard ...)

- en toute indépendance (faire la meilleure étude pour vous),

= Un seul contact = la majorité des promoteurs.

Obtention en 2011 d'un Master en Gestion de Patrimoine (IAE de Nantes).

L'immobilier "classique" me passionne toujours. Sur la région nantaise, j'aide les particuliers à vendre ou acquérir leurs biens.

La Gestion de Patrimoine : une activité qui demande une éthique forte.





Mon parcours :

Passionné par la mer, je me retrouve dans le luxe et plus particulièrement en parfumerie (!!!).

Activité passionnante, puisque j'ai eu le plaisir de promouvoir les images et produits de marques comme Jean Patou, Lacoste, et surtout Yves saint Laurent.

Voyant l'évolution de secteur d'activité (arrivée massive du discount), je me suis lancé en 1999 dans un DESS que j'ai eu le plaisir d'obtenir en 2001 (le CAAE à l'IAE de Bordeaux, gestion et administration des entreprises).

Passionné par les challenges, et gonflé à bloc par l'obtention de ce diplôme, je me mis à la recherche d'une entreprise à reprendre dans la région nantaise.

J'ai créé en 2003 Mar-Maille Collection (marque de vêtements pour enfants).

Après quelques missions d'audits et de consultance, en avril 2005, j'intègre les Laboratoires Science & Mer (Sous traitance en cosmétique) comme Responsable du marché français et la quitte fin juillet 2006.

Participation active à la création deArray.

Depuis octobre 2006, j'exerce mon activité dans l'immobilier sur le 44.



Mes compétences :

Business

Business développeur

Capital Risque

Commercial

Cosmétique

Entrepreneur

Immobilier

Luxe

Management

Management commercial

Parfumerie

Risque management

Textile