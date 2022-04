Franck BERARD

Une trentaine d'années d'expérience en Supply Chain / Logistique dont 25 dans l'industrie pharmaceutique sous contraintes réglementaires BPF, GMP, cGMP (Production, R&D, Génériques, Etudes cliniques)

4 ans d'expérience dans des cabinets d'ingénierie en tant que consultant et manager d'équipe, puis en tant que manager de transition.



Mes compétences principales :



Supply Chain Management :

- Approvisionnements, processus S&OP

- Planification de production : gestion de solutions d'ordonnancement (industriel/projet)

- Gestion des stocks : optimisation des niveaux d'inventaires

- Gestion du transport : choix des transporteurs, mise en place de flux de transport

- ADV

- Gestion de magasin

- Mise en place d'indicateurs de performances



Système d'information :

- Chef de projet MRP : développement d'une solution SI d'approvisionnement en composants (ORTEMS)

- AMOA à la migration d'une solution de planification projet (OPX2 R4/Planisware 5)

- Développement et gestion de solutions de planification industrielle (interne/ORTEMS)

- Chef de projet utilsateur GPAO : mise en conformité réglementaire; formation des utilisateurs

- Validation informatique des ERP



Management de transition :

- Support aux entreprises dans leurs phases de réorganisation



Management d'équipe :

- Gestion d'activité, formation, recrutement



Organisation et conduite du changement :

- Audit organisationnel

- Accompagnement humain du changement : plan de formation, communication

- Définition d'organisations logistiques



Approche systémique



N'hésitez pas à me contacter pour tout renseignement



Mes compétences :

Conseil en organisation

Droit du travail

Approche systémique

Gestion de projet

Planification

Management

Gestion de la qualité

Supply Chain Management

Gestion des stocks

Audit

Administration des ventes

Approvisionnement

Accompagnement au changement

Lean supply chain

Système d'information

Management de transition