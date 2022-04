Franck BERMAN

Je suis à l'écoute d'une opportunité pour un poste de directeur de projets ou responsable de BU alliant les fonctions de management d'équipes, de commerce, d'avant-vente et de relations contractuelles avec les clients.



Mes principales compétences sont les suivantes :

Management et Gestion de forfaits

• Ressources humaines (maintien en conditions opérationnelles d’équipes projet : recrutement, entretiens annuels, gestion de carrière)

• Encadrement (gestion du plan de charges des équipes, suivi de l’activité, arbitrages)

• Gestion de la relation client (responsabilité et garantie de l’application contractuelle des projets)

• Gestion budgétaire (mise en place, suivi et garantie des budgets par projet ou par programme)

• Négociation des tarifs forfaits et AT en fonction des besoins clients ou évolutions opérationnelles

• Définition et suivi de plans projet (planning, charges, ressources, indicateurs qualité et de rentabilité), gestion des risques et des incertitudes)

• Coordination des contributeurs et acteurs des projets, gestion des compétences

• Qualification et rédaction des expressions de besoins

• Analyse et rédaction de cahiers des charges

• Gestion des changements, des risques & problèmes

• Reporting & communication (collecte, consolidations, analyses, points d’avancement, debriefing)

• Comités de projet / de pilotage MOA/MOE (organisation, préparation, animation, reporting)



Mes compétences :

Conseil

Encadrement

Système d'information

Management

Gestion de projet

Direction de projet

Organisation

Informatique

ITIL Foundation V2