Franck BOUSSARD

Technicien N1/N2 Front office encaissement, puis N2/N3 exploitation/administration dans domaine informatique UNIX SCO open serveur back office et IBM 4680/94 /GSA,, j'ai été par la suite responsable déploiement WINDOWS 95/98/2000/NT 1200 postes sur le territoire pour les magasins avec implémentation de la masterisation (mode industriel) gestion via Active Directory J'ai mis en place un site intranet métier pour centraliser et documenter les process . Par la suite j'ai créé une entreprise de distribution en province affilié a un groupe . Cinq années aprés, j'ai cédé mon entreprise, cela m'a permis d'acquérir de bonnes expériences dans le domaine du commerce et du management, ainsi que la gestion. Je suis passé par l'académie de Limoges ou j'ai été enseignant informatique/droit/gestion (classe de secondes au BTS SIO) , Puis j'ai assuré le lancement d'un supermarché en qualité de directeur avant de revenir à l'encaissement informatique chez SYMAG by BNP personal finance ou je participe au lancement de la solution Utill en B TO B en collaboration avec les DT/CFMP/DIA/CAP. J'ai depuis intégré la logistique en qualité de gestionnaire qualité logitsique (audit/solution).



Mes compétences :

Gestion de projet informatique

Management

Grande distribution

Microsoft Windows NT > Microsoft Windows NT 4.x

Microsoft Windows 2000 Professional

Macromedia Dreamweaver

Back office

Apache Axis

Active Directory

UNIX SCO

UNIX

Sieges

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows 9x

Microsoft Office

Microsoft Internet Information Server

Microsoft DOS

Macromedia Flash

MVS

MS-Office WinXP

MS-Office NT4

HTML

shell scripting

Personal Home Page

Microsoft Windows NT

Microsoft Windows 2000 Server

IBM OS/2

Front office

ANDROID UTILL