Franck CHAIGNON

Du 1995 à 2011, j'ai été policier municipal dans une commune de 5300 habitants.



Mes missions principales dans cette commune de la banlieue de Mulhouse, en plus des missions générales de police municipale (surveillance, patrouille, etc...) étaient des interventions dans le milieu scolaire dans la cadre de la prévention routière (500 élèves par an) et des interventions dans la prévention de la délinquance juvénile pour les élèves de 9 - 10 ans.



Depuis 1998, je suis assermenté pour la lutte contre les bruits de voisinage.



Après avoir suivi une formation dans le domaine de la réglementation publicitaire, j'ai été chargé de mettre en application le plan local de publicité dans la commune.



Ces années de pratique dans le métier m'ont permis de développer mes capacités d'adaptation, mon autonomie et mon sens du relationnel.



Depuis août 2011, je me suis fait muter dans une ville de 11000 habitants , mais je reste ouvert à toutes propositions en rapport avec mon expérience.