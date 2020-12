Franck DEMICHEL

Fort de vingt-cinq ans d’expérience technique, dont huit en qualité de Responsable Maintenance au sein de grands groupes industriels internationaux, j’ai pu acquérir de solides compétences en gestion de travaux et management , particulièrement :



- sur des aspects opérationnels (structurer et gérer au quotidien d’une équipe de 8 à 12 personnes multi techniques et sous-traitance), de gestion de projets et pilotage de la performance (structurer et déployer les objectifs de la direction technique, analyser les indicateurs, assurer les reportings techniques et financiers),



- sur des aspects de gestion individuelle (gestion de carrière, définition d’objectifs, évaluations annuelles, parcours formatifs individualisés, …) et de gestion collective (démarche compétences, gestion de potentiels, accompagnement de changement d’organisation, travail avec les RH, …),



- sur des aspects stratégiques de définition d’investissements, d’améliorations techniques Global Engineering, amélioration continue, projets travaux neufs et services généraux.



Mon expérience au sein d’organisations complexes, ma pratique auprès de techniciens de maintenance et de production, auprès de prestataires multi-services, mon analyse et mon expertise, mes compétences multi-techniques reconnues sont des éléments qui me permettent aujourd’hui de m'investir au quotidien dans de nouveaux challenges professionnels au sein d’une entreprise de renomée mondiale telle que TETRAPK.



Mes compétences :

Gestion de projet

GTC GTB

Management d'équipes

Relation clients

Logiciels libres

Travaux neufs

Management de projet

Energie

GMAO

Maintenance industrielle

Conduite du changement

Expertise technique

Conduite de budget

Services généraux

Marchés publics

INGENERIE