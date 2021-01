Franck MILLIOT

Depuis Janvier2019, je recherche un nouveau challenge en relation avec mes compétences à la fois entrepreneuriales et de dirigeant d'entreprises....



De 2002 à Déc 2018, Président fondateur de Momentys France. société spécialisée dans le conseil et le corporate office (création d'outils de communication et d'organisation évènementiel en France et à l'international).

Dans le même temps:

- 2009: Création de Jeeves corp. société de conciergerie "corporate".

- 2010: Création de Fuild Factory, société spécialisée dans la création d'application pour écrans tactiles.

- 2010: Rachat de Concept Décoration, société spécialisée en décors évènementiel.

- 2012: Prise de participations dans la Revue Politique & Parlementaire

- 2013: Création d'Edipolys.



Mes compétences :

conciergerie

conseil

communication interne

communication financière

édition

communication corporate