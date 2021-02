Franck SOURISSEAU

Issu d’une formation de Bac+2, je suis expérimenté dans logistique de distribution, ayant encadré des équipes administratifs et de terrain.



Mes multiples fonctions m’ont permis d’acquérir une expérience solide dans le management, dans la gestion d’entrepôt et de magasin, dans l’exploitation, dans la gestion des stocks, dans la gestion du personnel et dans le commercial. Je suis dynamique, autonome, rigoureux, fédérateur, polyvalent, réactif, capacité d’analyse et de synthèse, sens de l’organisation, bon sens relationnel, le sens du CA et du service.



Mes qualités, en quelques mots, sont : Idéaliste, créatif, naturel, spontané, authentique, sensible, humain et attentif aux autres. Mes valeurs sont : la perfection, l’exigence, la différence, l’authenticité et la passion.