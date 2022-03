Franck VANDEERSTRAETEN

Au sein de CGI, j'occupe le poste de manager de la practice manufacturing qui regroupe les offres MES, MII, modules SAP de production, la supply chain de production, planification.... : gestion du budget de la practice, communication, développement des offres, gestion RH des équipes, recrutement, , avant-ventes...



j'interviens également opérationnellement sur les sujets autour du MES (Manufacturing Execution System) : cadrage, aide au choix de solution et intégration de MES.



Depuis de nombreuses années, je travaille dans le domaine de l'industrie pharmaceutique avec une double casquette : gestion de projet et consultant fonctionnel.

Mon activité a toujours gravité autour du domaine de la production et notamment d'applications interfacées avec SAP telles que :



- MES (Manufacturing Execution System)

- Mise en place d'étiquetage industriel interfacé avec une ERP répondant au code du travail et assurant la traçabilité des matières

- Sécurisation des flux logistiques et de production sur PDA interfacé avec SAP

- Workflow de Change Control pour les ateliers de production

....



Ces applications répondent aux exigence de validation pharmaceutique (21CFRP11)



Mes compétences :

MES