Franco SERGI

Je suis un professionnel de la finance confirmé, expert en gestion financière, planification, analyse et administration comptable.

J'accompagne et influence la direction générale dans la définition des objectifs et des stratégies, dans le déploiement de plans d'actions, le suivi des performances, la mesure des résultats et la prise de mesures correctives.

Expert dans la maîtrise de la chaîne de commandement je suis un collaborateur efficace avec les différents niveaux de hiérarchie.

Je sais gérer la pression et faire face à la complexité.

Expérimenté en processus de changement et gestion d'équipes multiculturelles.

Trilingue français - anglais - italien.



Mes compétences :

Budget management

Contrôle de gestion

Formateur

Management

Business planning

Corporate Governance

Internal Control

Budgets & Budgeting

Forecasting

Statutory Accounts

annual report preparation



Financial Planning & Analysis

Cost Control

International Financial Reporting

Monthly Closing

Sarbanes-Oxley

US GAAP

debit accounting management

debit liability management

Performances management

Cash Flows

the process coordination

Deployment of corporate procedures and definition

Margin Analysis

ISO 900X Standard

Audit

Communication Skills

Compliance

Mergers & Acquisitions

Teamwork

Internet of Things

Business Object BFC

Microsoft Office

Navision

OpenOffice

SAP