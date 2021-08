Renaud LECOMPTE

Exécutif International avec une expérience de gestion d’équipe et de projet acquise au sein de multinationales reconnues de la haute technologie, l’électronique, l’énergie et l’automation.



Expert en croissance rentable, en intelligence marché pour gérer les risques, définir une vision et les convertir en plan d’action, en création de leadership technique en secteurs concurrentiels.



Savoir-faire:

- Activités: Développement Business, Croissance, Marketing, Stratégie, Gestion du Changement, Road Map Produits, Gestion d'équipe (multinationale, trans-fonctionnelle), Création & développement de nouveaux produits, Promotion, Communication, Gestion de P&L, Négociation, Ventes.

- Secteurs: Energie, Automation Industrielle, Haute Technologie, Oil & Gas, Semi-conducteur... et aussi Automobile, Chimie, Matériaux, Smart Grid & City, Télécom.

- Internationale: Asie, Europe, Inde, Amérique du Sud et du Nord & MEA



Mes compétences :

Marketing & stratégie

Business developpement & croissance

International management

Energie

Haute technolgie & semiconducteur

Smart Grid

Marketing

Management

Technique

Pétrochimie

Microélectronique

Développement

Export

Vente