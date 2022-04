Christophe BOULAS

Manager expérimenté, homme de terrain, plus de 15 années d’expérience dans le pilotage de lignes de production et projets d’optimisation industrielle.

Vision à 360° du métier, de la stratégie à la mise en production, de la compréhension des enjeux business à la livraison client : pilotage des budgets et investissements, motivation et dynamisation des hommes et des équipes.

Pragmatique et synthétique, profondément attaché à l’Humain, et doté d’un excellent relationnel.



Mes compétences :

Management de projet

Méthodes agiles

Intelligence collective

Lean six sigma

Leadership

Indstrielle

Innovation sociale

Innovation Managériale