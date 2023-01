François BOUGEROLLE

Salarié au sein de Be Invest International en tant quOfficier de sécurité/cryptographie, j'ai lopportunité dévoluer dans un environnement tiers de confiance soumis aux schémas de certifications européens ETSI pour les services de Confiances Numériques.



Rattaché directement au responsable de la sécurité de la confiance numérique, je suis en charge de ladministration de la sécurité des services de confiance PKI, de la relation avec les clients, de lexploitation pour les travaux de build.



J'interface avec des équipes projets pour les travaux dintégration et dutilisation des services de confiance numérique de la PKI.



N'hésitez pas à me contacter si vous souhaiter en savoir plus sur mes compétences et mes aspirations professionnelles.