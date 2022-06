François DELAVAQUERIE

Ingénieur mastérien Grandes Ecoles, Docteur américain en management, j'interviens depuis 20 ans en tant que consultant qualité, organisation, logistique.



Mes dix dernières missions : A) QHSES CONSULTANT SYSTEA pour ITER (Quality Surveillance Manager) A) QHSES Consultant Ingénieur Qualité ANOTECH ENERGY pour le compte dAIR LIQUIDE Groupe pour leurs projets internationaux B)QHSE Consultant Ingénieur Qualité ATLANTIC INGENIERIE pour le compte de LEON GROSSE Groupe pour le projet BAMAS (Base Nationale de Maintenance d'EDF à Saint Dizier (France 52)) C) QHSE Consultant, Ingénieur spécialiste habilité HN3 groupe BUREAU VERITAS (Nucléaire) pour qualité indépendante pour WESTINGHOUSE France, pour les projets DUS d'EDF. D) QHSE Consultant, Ingénieur Qualité du groupe ORTEC pour la certification EN 1090 d'une agence de travaux nucléaires du même groupe pour les Unités Diesel de Secours des centrales EDF nucléaires françaises. E) QHSE Consultant, Responsable Amélioration Continue Intégrée pour le groupe français GMD (fonderie et usinage de pièces aluminium pour l'aéronautique, le ferroviaire, l'automobile, le médical...) en fort développement. F) Consultant Management Qualité ALSTOM POWER Levallois-Perret (siège) notamment pour l'EPR nucléaire d'EDF FLAMANVILLE 3 (Cherbourg, France) + Actions transversales systémiques.. H) QHSE Consultant Qualite AGAP2 chez AREVA pour la construction de l'EPR nucléaire OL3 pour TVO en FINLANDE, a OLKILUOTO. G) QHSE Consultant, Manager Qualité Projets MERCURY CONSULTING pour MAN DIESEL & TURBO (siège) à AUGSBOURG en ALLEMAGNE pour la construction de centrales électriques Diesel dans les DOM pour EDF (Une centrale de ce type à AGADIR, Maroc). I) Consultant Qualité chef du projet qualité SMQ (SYSTEME) au sein de la chaîne nationale marocaine de radio-télévision Soread-2M. J) Consultant Qualité (Quality Advisor) pour le groupe industriel international ITT (lDéfense, Aéronautique, Transports) pour la mise à niveau du Système de Management de la Qualité d'une filiale en forte réorganisation.





J'ai accompagné jusqu'à la certification ISO 9001 v2000 (en 9100, en 29001, en ISAS BC 9001, EN 1090) plus d'une trentaine d'entreprises, des TPE/PME, des notaires, mais aussi des grandes entreprises(Greffe du Tribunal de Commerce de Paris, SUEZ Environnement, JCB,...)



Doté de très bonnes connaissances scientifiques, en management, en organisation et en informatique, mes expériences terrain, toujours basées sur une forte mobilisation et adhésion des équipes, m'ont permis de développer une véritable expertise en conception et mise en oeuvre de systèmes de management, en conduite du changement, en ingénierie de formations, en développement et mise en oeuvre de méthodologies de conseil, toujours dans une logique de rationalisation et d'amélioration et d'optimisation des performances et de déploiement de la stratégie des entreprises.



Mes interventions m'ont permis d'améliorer des processus métier et fonctionnels, de mettre à niveau les procédures, méthodes et outils pratiques associés nécessaires, en favorisant leur compréhension, leur assimilation et surtout leur application.



J'ai mené régulièrement des audits et des diagnostics qualité, logistique, et animé des formations à la norme, à l'audit. à la résolution de problèmes.



J'ai travaillé sur l'intégration des systèmes de management qualité, environnement, sécurité, été responsable de la mise en place d'une bibliothèque environnement et du développement d'un guide d'audit qualité, environnement dans le contexte du développement et la diversificaton des activités d'un cabinet de conseil qualité.



J'ai également une très bonne connaissance des ERP et de l'importance du système d'information dans l'atteinte des performances des processus d'une entreprise.



Je serais très heureux de faire votre connaissance, d'approfondir avec vous une opportunité de collaboration.





Mes compétences :



Conception, amélioration, mise en place et management des Systèmes de Management de la Qualité (QMS)

Audit et diagnostic de QMS

Audit/assurance qualité fournisseur, assurance qualité projets (Industriels et de Construction)

Définition et mise en oeuvre de politiques qualité, de procédures, de processus, d'objectifs et d'indicateurs

Consulting pour améliorer la maîtrise des projets, des produits et des équipements industriels, des chantiers

Animation de la Qualité de projets industriels et de chantiers de construction (incluant la gestion des fournisseurs)

Management de la surveillance qualité de la sous-traitance d'activités de construction

Management de la documentation QMS et de projets industriels, des non conformités avec utilisation des bases de données documentaires et courriers, et de Workflows

Maîtrise de différentes méthodologies de conduite de Grands Projets Industriels (ALSTOM/AIR LIQUIDE/SUEZ)

Intégration de Systèmes de Management (Qualité, Environnement, Hygiène et Sécurité, Sûreté)

Connaissance et mise en oeuvre des Directives Européennes (2014/33-34-35/UE et 2005/42/CE) : Essais et Marquage CE

Connaissance et mise en oeuvre de la Qualité Nucléaire en France et en Finlande (EDF/WESTINGHOUSE/LEON GROSSE/AREVA/ALSTOM)

Certification et Marquage KGS (Corée du Sud)/Dossier de Qualification chinoise HAF604/

Conduite du changement dans des contextes complexes de Systèmes d'Informations

Formation de personnel : Qualité (NORME ISO 9001, Audit, Méthodes de Résolution de Problèmes, 8D), Management de Projets, Système informatique



Management

Qualité Système et Grands Projets Industriels et de Construction

Système de Management Qualité

Système de Management Intégré QHSES

Système de management

Management de la surveillance qualité de la sous-traitance dactivités de construction

Audit et Formation