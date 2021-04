Ingénieur de formation, avec un anglais courant, manager d'un département informatiques (30 à 50 personnes) j'ai une grande expérience des projets complexes dans un environnement international multiculturel (coordination d'équipes offshores), notamment dans la mise en place de SAP (IS RETAIL).

Expert de la Distribution et de la Supply Chain, j'ai une expérience internationale : deux ans en Italie ( Milan) et deux ans en Allemagne (Düsseldorf)



Outre le secteur de la distribution et de la logistique pour lequel je me passionne depuis le début de ma carrière, je suis très intéressé de découvrir un nouveau secteur qui sera, j’en suis sûr, tout aussi passionnant et motivant.



Mon CV DOYOUBUZZ : http://www.doyoubuzz.com/francois-delval/

lien INDEED : https://my.indeed.com/r/Francois-Delval/8aaa3cc560ada714?sp=0

lien LINKEDIN : http://www.linkedin.com/profile/view?id=753510&trk=tab_pro





Mes compétences :

Gestion de projet

Supply chain

Distribution

Logistique

AMOA

Management

SAP

Informatique

Testing

Retail