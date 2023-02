François GOURAUD

Diplômé d’un troisième cycle en psychosociologie, j’ai occupé des fonctions de coordination puis de management d’équipes de formateurs avant de retrouver, en 1994 et par un « heureux hasard », mon associée actuelle. Ensemble et avec nos collègues portés par un même élan, nous avons étendu le rayonnement du cabinet en matière de conseil et de formation en management Hommes-Organisation.

Toujours je conçois notre métier comme « générateur d’occasions », occasions de :

• découvrir « des mondes »

• des conceptions et des styles individuels concernant des métiers ou des fonctions (de l’agent d’exécution au cadre dirigeant) ;

• des organisations et des collectifs de travail dans des univers très divers (de la petite entreprise artisanale au grand groupe industriel, de l’association à l’Administration) ;

• établir « des ponts », intellectuels et relationnels

• entre des sources d’occupation distinctes et parfois apparemment « distantes » (exécution et direction, homme et organisation, gestion et management humain) ;

• entre individus d’une même entité, concourant toujours tous à une même « entreprise », voire entre personnels de structures différentes ;

• éclairer « des routes »

• «élargir les horizons », en donnant à connaître à chacun des points de vue nouveaux ;

• fournir appui, aide et conseil pour permettre à chacun de faire à sa manière d’une manière pensée, pour dépasser la pensée et la traduire à sa manière, par sa manière de faire.



Engagé très activement pendant plusieurs années dans la vie d’une compagnie professionnelle de théâtre, j’ai nourri une vieille admiration pour le spectacle vivant qui, comme le conseil, se construit sur des bases rigoureuses, dans la magie d’un éternel renouvellement, sans cesse (re)découverte et (re)construction. Pour, dépassant le geste (la technique), transmettre l’énergie (l’émotion).