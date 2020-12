Francois MASSON

Directeur Commercial Algérie et Tunisie, ma mission consiste á faire valider les ingrédients fonctionnels de KMC chez les industriels locaux (fromages fondus, sauces froides, BVP...)



Mon activité prend fréquemment la forme d'un pilotage de projet impliquant à la fois les Achats/R&D de mes clients et l'appui "Application" interne .



Le facteur-clé de succès dans mon domaine consiste à comprenddre et retranscrire les attentes des clients maghrebins auprès d'un producteur étrangers. Il consiste aussi á coordonner l'action commerciale directe avec celle de mes distributeurs.



Mes compétences :

Allemand

Anglais

Anglais courant

Food

Gestion de projet

Ingredients

Italien

Italien courant

Market analysis

Matières premières